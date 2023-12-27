Gazze'de Can Kaybı 21 Bin 110'a Yükseldi!

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda can kaybı son 24 saatte 195 artarak 21 bin 110'a çıktı. Bölgedeki yaralı sayısının da 55 bin 243'e yükseldiği açıklandı.

Gazze'de Can Kaybı 21 Bin 110'a Yükseldi!
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İsrail, 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıları sürdürüyor. Bölgede her geçen gün artan can kaybıyla ilgili Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yeni bir açıklama daha geldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yazılı açıklama yaparak bölgedeki son duruma ilişkin bilgi verdi. Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 195 Filistinliyi daha öldürdüğünü belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 21 bin 110'a yükseldiğini, yaralı sayısının da 55 bin 243'e çıktığını kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# gazze # filistin # israil
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