Gazze'de Can Kaybı 21 Bin 110'a Yükseldi!

İsrail, 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıları sürdürüyor. Bölgede her geçen gün artan can kaybıyla ilgili Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yeni bir açıklama daha geldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yazılı açıklama yaparak bölgedeki son duruma ilişkin bilgi verdi. Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 195 Filistinliyi daha öldürdüğünü belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 21 bin 110'a yükseldiğini, yaralı sayısının da 55 bin 243'e çıktığını kaydetti.