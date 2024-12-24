Gazze'de can kaybı 45 bin 338’e yükseldi

Filistin Eğitim Bakanlığı, İsrail’in saldırıları sonucunda 12.700 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 20.702 öğrencinin ise yaralandığını açıkladı.

İsrail güçlerinin sağlık merkezlerini hedef aldığı belirtiliyor. Son saldırılarda Cibaliye Mülteci Kampı’ndaki El-Awda Hastanesi, Beyt Lahya’daki Kamal Adwan Hastanesi ve Endonezya Hastanesi bombalandı. Kamal Adwan Hastanesi’ne yapılan saldırıda en az 20 hasta ve sağlık personeli yaralandı. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, saldırılar nedeniyle sağlık sisteminin çökme noktasına geldiğini belirterek, uluslararası toplumdan acil müdahale talep etti.

BM: “İnsanlar Saatlerce Kuyrukta Bekliyor”

Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Ajansı (UNRWA), Han Yunus’ta binlerce yerinden edilmiş kişinin yemek kuyruğunda saatlerce beklediğini açıkladı. Yetersiz malzeme nedeniyle birçok kişi ihtiyaçlarını karşılayamadan dönmek zorunda kalıyor. BM açıklamasında, “Malzeme tükeniyor, ihtiyaçlar ise hızla artıyor. Bu insani krizi durdurmanın tek yolu bir ateşkestir” ifadelerine yer verildi.