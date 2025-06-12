Gazze’de can kaybı 55 bini geçti: Siviller hedefte yardım beklerken öldürüldüler

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarla yerle bir olan Gazze Şeridi’nde insani dram derinleşiyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıların başladığı tarihten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 55 bin 207’ye, yaralı sayısının ise 127 bin 821’e yükseldiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gazze’de can kaybı 55 bini geçti: Siviller hedefte yardım beklerken öldürüldüler
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İsrail ordusunun Gazze'deki işgalini kalıcı hale getirme hedefiyle sürdürdüğü saldırıların son 24 saatlik bilançosu da açıklandı. Bu süre içinde kentteki hastanelere 103 cansız beden ve 427 yaralı ulaştırıldı.

İsrail’in 18 Mart’ta tek taraflı olarak bozduğu ateşkesten bu yana geçen yaklaşık 3 ayda ise 4 bin 924 Filistinli yaşamını yitirdi, 15 bin 780 kişi de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in yardım dağıtım bölgelerine yönelik saldırılarının da sürdüğünü vurguladı. Son açıklamaya göre, sadece bu sabah 21 kişinin cansız bedeni hastanelere getirildi, 294’ten fazla kişi yaralandı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Yardım kuyruklarında beklerken yaşamını yitirenlerin sayısı 245’e, yaralananların sayısı ise 2 bin 152’ye ulaştı. İsrail ordusu, temel ihtiyaçlara ulaşmak isteyen sivilleri hedef almaya devam ediyor.”

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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