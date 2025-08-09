Gazze’de can kaybı 61 bini aştı: İsrail saldırıları durmuyor

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 39 kişinin hayatını kaybettiğini, 491 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Böylece saldırılarda ölenlerin sayısı 61 bin 369’a, yaralı sayısı ise 152 bin 850’ye ulaştı.

Bakanlık açıklamasında, İsrail’in 19 Ocak’ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart’tan itibaren başlattığı saldırılarda 9 bin 862 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 40 bin 809 sivilin yaralandığı belirtildi.

Ayrıca, 27 Mayıs’tan bu yana İsrail-ABD güdümlü “Gazze İnsani Yardım Vakfı” tarafından kurulan sözde yardım dağıtım noktalarında gerçekleştirilen saldırılarda ölü sayısının 1.793’e, yaralı sayısının ise 12 bin 590’a çıktığı aktarıldı.

İsrail’in uyguladığı kuşatma ve gıda ambargosu nedeniyle Gazze’de kıtlık giderek derinleşiyor. Son 24 saatte 11 kişinin açlıktan öldüğü, açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 98’i çocuk olmak üzere 212’ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi’nde hâlen enkaz altında binlerce cansız bedenin bulunduğu ifade ediliyor.