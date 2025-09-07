Gazze’de can kaybı 64 bini aştı: İsrail saldırıları durmuyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bin 368’e, yaralıların sayısı ise 162 bin 776’ya yükseldi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Gazze’de can kaybı 64 bini aştı: İsrail saldırıları durmuyor
Yayınlanma:

İsrail ordusunun işgali kalıcı hale getirme amacıyla başlattığı saldırılar aralıksız devam ederken, Filistin Sağlık Bakanlığı son bilançoyu paylaştı. Açıklamaya göre, son 24 saatte Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 87 cansız beden ve 409 yaralı getirildi. Bu cenazelerden 4’ünün, daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan sivillere ait olduğu belirtildi.

Ayrıca, İsrail’in Gazze’de ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart’tan bu yana ölenlerin sayısı 11 bin 911, yaralı sayısı ise 50 bin 735 olarak açıklandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında yardım dağıtım bölgelerinin hedef alındığını da vurguladı. Son 24 saatte bu noktalara yönelik saldırılarda 31 kişi hayatını kaybederken, 132 kişi yaralandı. Böylece, yardım dağıtım noktalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 416’ya, yaralı sayısı ise 17 bin 709’a yükseldi.

Balıkesir'deki deprem İstanbul'dan hissedildi: AFAD büyüklüğü duyurduBalıkesir'deki deprem İstanbul'dan hissedildi: AFAD büyüklüğü duyurduYurt
Uçak yolculuklarında ücretsiz su dönemi başlıyor: Bakan Uraloğlu açıkladıUçak yolculuklarında ücretsiz su dönemi başlıyor: Bakan Uraloğlu açıkladıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

israil gazze
Günün Manşetleri
Balıkesir’de 6 dakika arayla 2 deprem!
Gazze’de can kaybı 64 bini aştı
Diyarbakır'da binlerce yıl sonra bulundu
Antalya’da rüşvet soruşturması
Kaç Suriyeli geri döndü?
Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
ABD basını milyarlarca dolarlık fatura yazdı
Filenin Sultanları’nın finaldeki rakibi belli oldu!
Yenidoğan Çetesi davasında tahliye kararı!
Özgür Özel'den kayyum ve 22. olağanüstü kurultay açıklaması
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Altın fiyatları uçuşta! 7 Eylül 2025 güncel altın fiyatları Altın fiyatları uçuşta! 7 Eylül 2025 güncel altın fiyatları
7 Eylül 2025 banka faizleri: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu 7 Eylül 2025 banka faizleri: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu
7 Eylül 2025 benzin ve motorin fiyatları: akaryakıtta son rakamlar! 7 Eylül 2025 benzin ve motorin fiyatları: akaryakıtta son rakamlar!
7 Eylül'de hangi maçlar var? 7 Eylül'de hangi maçlar var?