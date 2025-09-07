Gazze’de can kaybı 64 bini aştı: İsrail saldırıları durmuyor

İsrail ordusunun işgali kalıcı hale getirme amacıyla başlattığı saldırılar aralıksız devam ederken, Filistin Sağlık Bakanlığı son bilançoyu paylaştı. Açıklamaya göre, son 24 saatte Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 87 cansız beden ve 409 yaralı getirildi. Bu cenazelerden 4’ünün, daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan sivillere ait olduğu belirtildi.

Ayrıca, İsrail’in Gazze’de ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart’tan bu yana ölenlerin sayısı 11 bin 911, yaralı sayısı ise 50 bin 735 olarak açıklandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında yardım dağıtım bölgelerinin hedef alındığını da vurguladı. Son 24 saatte bu noktalara yönelik saldırılarda 31 kişi hayatını kaybederken, 132 kişi yaralandı. Böylece, yardım dağıtım noktalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 416’ya, yaralı sayısı ise 17 bin 709’a yükseldi.