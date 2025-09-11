Gazze’de can kaybı 64 bini geçti: Son 24 saatte 79 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar ve uyguladığı ablukanın yol açtığı açlık ile yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı, son 24 saatte 79 artarak 64 bin 725’e yükseldi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in devam eden saldırıları sonucu yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 72 ölü ve 356 yaralı getirildiği bildirildi.

İsrail ordusunun, 19 Ocak’ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart’tan bu yana sürdürdüğü saldırılarda 12 bin 170 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 51 bin 818 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ayrıca, İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda, 27 Mayıs’tan bu yana 2 bin 465 kişinin öldürüldüğü, 17 bin 948 kişinin yaralandığı belirtildi.

Genel tabloda ise İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda 64 bin 718 kişinin öldüğü, 163 bin 859 kişinin yaralandığı açıklandı.

