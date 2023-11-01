Gazze'de Can Kaybı 8 Bin 796'ya Yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Bölgede büyük bir insanlık suçu işleyen İsrail, birçok insanı hayattan kopardı. Saldırıların 26. gününde hayatını kaybedenlerin sayısıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Yükseliyor

Buna göre, İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 3 bin 648'si çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796'ya, yaralananların sayısı ise 22 bin 219'a yükseldi.

Kudra, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı sırasında Filistinli ailelere yönelik katliamların sayısının 950'ye yükseldiğini belirtti. Kudra, ayrıca saldırıların başlamasından bu yana 2 bin 30 kişinin enkaz altında olduğuna ilişkin ihbar aldıklarını aktardı. Açıklamada ayrıca 132 sağlık personelinin saldırılarda hayatını kaybettiği ve 25 ambulansın kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

İsrail'in kasıtlı olarak 58 sağlık kuruluşunu hedef aldığına dikkati çeken Kudra, saldırılar ve kullanılan yakıtın tükenmesi nedeniyle 16 hastane ile 32 birinci basamak sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı bilgisini paylaştı.

Kudra, Gazze'deki Şifa ile Endonezya hastanelerinin yakıtın bitmesi nedeniyle ilerleyen saatlerde hizmet dışı kalabileceği konusunda uyardı.

Petrol üreticisi ülkelere ve uluslararası kurumlara, Şifa ve Endonezya hastanelerinin ana jeneratörlerinin duracağı bugün sona ermeden Gazze'deki hastanelere yakıt sağlamak için acilen müdahale etmeleri çağrısında bulunan Kudra, Gazze'deki yaralı ve hastaların hayatlarını kurtarma yetisini artık kaybetmiş olan hastanelere tıbbi yardım ulaştırmak konusunda tüm ülkelerin ivedilikle çalışması gerektiğini vurguladı.

Kudra, ayrıca Mısır'ın çok sayıda yaralıyı ülkelerindeki hastanelere nakletme çabası karşısında memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bakanlık Sözcüsü, durumu kritik olan ve bölgede müdahale edilemeyen tüm yaralıların nakledilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.