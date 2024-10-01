Gazze’de can kaybı artıyor: Can kaybı 41 bin 638'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 361 gündür devam eden saldırılarıyla ilgili yeni bilgiler paylaştı. Son 24 saatte İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 23 Filistinli daha yaşamını yitirirken, 101 kişi de yaralandı.

7 Ekim’den bu yana süren saldırılar sonucunda toplam can kaybının 41 bin 638'e, yaralı sayısının ise 96 bin 460'a yükseldiği ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, halen enkaz altında ve yol kenarlarında cenazelerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin müdahaleleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin bu cenazelere ulaşmakta zorluk çektiği belirtildi.