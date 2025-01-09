Gazze'de hava saldırısı: 4 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gazze'de hava saldırısı: 4 Filistinli hayatını kaybetti
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Aksa Şehitleri Hastanesi'nden bir sağlık yetkilisi, saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazelerinin hastaneye getirildiğini açıkladı. Sağlık yetkilisi, yaralılar hakkında bilgi vermezken, olay yerinde arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Görgü tanıkları, İsrail'in hava saldırısında Deyr el-Belah kentinin batısındaki bir evi hedef aldığını ifade etti. Saldırıda ev tamamen yıkılırken, çevredeki diğer evler de zarar gördü. Tanıklar, enkaz altında kalanların çıkarılması için ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını aktardı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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