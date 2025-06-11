Gazze’de insani kriz derinleşiyor: Can kaybı 55 bini geçti

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik sürdürdüğü saldırılarda bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre, toplam can kaybı 55 bin 104’e, yaralı sayısı ise 127 bin 394’e ulaştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gazze’de insani kriz derinleşiyor: Can kaybı 55 bini geçti
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Bakanlık, son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 120 kişinin hayatını kaybettiğini, daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve 474 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’in 18 Mart’ta tek taraflı olarak ateşkesi bozmasının ardından geçen sürede hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 821’e, yaralı sayısı ise 15 bin 353’e yükseldi.

yardım noktaları da hedefte: 224 ölü

Sabah saatlerinde İsrail ordusunun “sözde yardım dağıtım bölgeleri” olarak bilinen alanlara düzenlediği saldırılarda da en az 57 sivilin yaşamını yitirdiği, 363 kişinin yaralandığı bildirildi. 27 Mayıs’tan bu yana bu bölgelerde hayatını kaybeden sivillerin sayısı 224’e, yaralananların sayısı ise 1.858’e çıktı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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