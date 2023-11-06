Gazze'de İsrail Askerleri Öldürüldü! İsrail Tankları da İmha Edildi

Gazze Şeridi'ne karadan giren İsrail birlikleri şiddetli direniş ile karşılaştı. El-Kassam Tugayları, pazar gecesi Gazze'de çok sayıda İsrail askerini öldürdüğünü ve İsrail zırhlılarını vurduğunu, 5 İsrail tankını imha ettiğini duyurdu.

Ayrıca Filistin güçleri İsrail'in sivilleri katletmesine yanıt olarak Tel Aviv ve diğer bölgeleri bombaladığını açıkladı.

Pazar Gecesi İsrail Gazze Şeridi'ndeki sivil hedefleri yoğun bombardımana tuttu.

Hizbullah İsrail Yerleşimini Vurdu

İsrail Lübnan'da da sivilleri öldürdü. İsrail’in Lübnan’da sivil bir araca saldırısında 3’ü çocuk 4 kişi öldü. Lübnan Hizbullahı İsrail'in sivillere karşı işlediği suçlara tepki olarak Lübnan'ın güneyindeki İsrail yerleşimini Katyuşa roketleriyle vurdu.

Lübnan Hizbullahı'ndan yapılan açıklamada sivillere yönelik saldırganlığa asla müsamaha gösterilmeyeceği ve verilen tepkisinin sert ve güçlü olacağı vurgulandı.

Blinken Irak'tayken ABD Üsleri Vuruldu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Irak ziyareti sırasında da Irak ve Suriye'deki ABD üsleri eş zamanlı olarak vuruldu.

Irak'taki Ayn el-Esad üssü bir gün içinde 3 kez vuruldu. Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki Victoria üssü de roketlerin hedefi oldu.

Suriye'de de ABD'nin El Tanf üssü ve Haseke kırsalındaki üsleri roket ve insansız hava araçlarının hedefi oldu.