Gazze'de İsrail saldırıları: Can kaybı 48 Bin 453'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 48.453'e ulaştığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 48.453'e, yaralı sayısının ise 111.860'a çıktığı ifade edildi.