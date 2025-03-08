Gazze'de İsrail saldırıları: Can kaybı 48 Bin 453'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 48.453'e ulaştığı bildirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gazze'de İsrail saldırıları: Can kaybı 48 Bin 453'e yükseldi
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 48.453'e ulaştığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 48.453'e, yaralı sayısının ise 111.860'a çıktığı ifade edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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