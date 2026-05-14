Gazze’de korkunç bilanço: Can kaybı 72 Bin 744’e yükseldi!

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 744’e yükseldiği duyuruldu. Bölgedeki toplam yaralı sayısı ise 172 bin 588 olarak kayıtlara geçti.

ATEŞKES SÜRECİNDE DE KAN AKMAYA DEVAM EDİYOR

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana geçen kısa sürede bile kayıplar durmadı. Bakanlık verilerine göre ateşkes sürecindeki bilanço şöyle:

Ateşkes sonrası toplam can kaybı: 857 kişi hayatını kaybetti.

Enkazdan çıkarılanlar: Saldırılar sonrası yıkılan binaların altından 771 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Yaralı sayısı: Ateşkes döneminde 2 bin 486 kişi yaralandı.

SON 24 SAATİN BİLANÇOSU

Gazze’deki hastanelere son 24 saat içinde 2 sivilin cenazesinin getirildiği bildirildi. Bu kayıplardan birinin doğrudan düzenlenen yeni bir saldırıda, diğerinin ise daha önceki saldırıların bıraktığı enkaz altından çıkarıldığı aktarıldı. Son 24 saatte saldırılar nedeniyle yaralanan sivil sayısının ise 24 olduğu belirtildi.