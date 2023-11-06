Gazze'de Öldürülenlerin Sayısı 10 Bini Aştı

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Bölgede bilanço her geçen gün ağırlaşırken, saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı ile ilgili yeni bir açıklama daha geldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi'nde basın toplantısı düzenledi. Sözcü, Eşref el-Kudra düzenlediği basın toplantısında İsrail'in saldırıları sonucu oluşan can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi verdi.

Buna göre, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısı 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'i kadın olmak üzere 10 bin 22'ye çıktı.