Gazze'de Ölenlerin Sayısı 20 Bin 57 Oldu

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısıyla ilgili Gazze'deki Sağlık Bakanlığından açıklama geldi. Son 48 saatte 390 Filistinlinin daha öldüğü belirtilirken hayatını kaybedenlerin sayısının 20 bin 57'ye yükseldiği ifade edildi.

Gazze'de Ölenlerin Sayısı 20 Bin 57 Oldu

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik sürdürdüğü insanlık dışı saldırıları devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda verilen 7 günlük insani aranın ardından İsrail'in Gazze'nin çeşitli noktalarına yönelik saldırıları artmış durumda.

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Bölgede hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısıyla ilgili Gazze'deki Sağlık Bakanlığından açıklama geldi.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda son 48 saatte 390 Filistinlinin öldüğü duyuruldu. Böylece Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 20 bin 57'ye yükseldi.

Saldırılarda son 48 saatte 734 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Saldırılarda yaralananların toplam sayısının ise 53 bin 320'ye yükseldiği ifade edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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