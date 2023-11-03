Gazze'de Ölü Sayısı 9 Bin 227'ye Yükseldi!

İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları 7 Ekim'den bu yana aralıksız bir biçimde devam ediyor. Bölgede çok sayıda kişiyi hayattan koparan İsrail, düzenlediği son saldılarla birlikte can kaybının giderek yükselmesine neden oluyor.

Ölü Sayısı 9 Bin 227 Oldu!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, bölgedeki son durum hakkında yeni bir açıklama daha yaptı. Eşref el-Kudra, basın toplantısında can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi verdi.

Buna göre, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 166 Filistinli daha hayatını kaybetti. Böylece, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısı 3 bin 826'sı çocuk ve 2 bin 405'i kadın olmak üzere 9 bin 227'ye yükseldi. Bölgede en az 23 bin 516 kişi de yaralandı.

El-Kudra yaptığı açıklamada yıkılan binaların enkazında hala insanlar olduğunu da belirtti. Kudra, 1200'ü çocuk, 2 bin 100 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu aktardı.

İsrail, Gazze'deki Sağlık Sistemine Saldırıyor!

Kudra açıklamasında, İsrail'in sağlık sistemine yönelik saldırılarını sürdürdüğüne işaret etti. Bugüne kadar 136 sağlık çalışanının öldürüldüğü, 25 ambulansın da hizmet dışı kaldığı belirtildi.

İsrail'in 102 sağlık kuruluşunu hedef aldığını kaydeden Kudra, yakıt yetersizliği veya bombardımanlar nedeniyle 16 hastane ile 32 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığını ifade etti.