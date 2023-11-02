Gazze'de Ölü Sayısı 9 Bin 61 Oldu! Ölenlerin 3 Bin 760'ı Çocuk

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölü sayısı 265 artarak 9 bin 61'e yükseldi. Açıklamada hayatını kaybedenlerin 3 bin 760'ının çocuk olduğu ifade edildi.

Gazze'de Ölü Sayısı 9 Bin 61 Oldu! Ölenlerin 3 Bin 760'ı Çocuk
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, bölgedeki son durum hakkında bilgi verdi. Şifa Hastanesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan el-Kudra, hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısını açıkladı.

İsrail'in, Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda son 24 saatte 256 kişi daha hayatını kaybetti. İsrail saldırılarında Gazze'de öldürülenlerin sayısı 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61'e çıktı. El-Kudra, en az 32 bin kişinin de yaralandığını belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # gazze # filistin
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