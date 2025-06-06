Gazze’de sivillere yönelik hava ve topçu bombardımanı: Çok sayıda can kaybı!

İsrail ordusu, Kurban Bayramı’nın ilk gününde Gazze Şeridi’ne yönelik ağır hava ve topçu saldırıları gerçekleştirdi. Han Yunus kentinin farklı bölgeleri ile Refah ve Gazze kentindeki bazı mahalleler yoğun bombardımana maruz kaldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gazze’de sivillere yönelik hava ve topçu bombardımanı: Çok sayıda can kaybı!
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Savaş uçakları Han Yunus’ta Batn es-Semin, Kizan en-Neccar, Satr el-Garbi, Ketibe bölgelerine ve Refah’ın doğusundaki bölgelere hava saldırıları düzenlerken, kent aynı zamanda topçu ateşiyle vuruldu. İsrail uçakları alçak irtifada uçuş yaparak yerleşim alanlarını hedef aldı.

Hastane kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Han Yunus’un batısında yerinden edilenlerin sığındığı çadırların bulunduğu bölgede, telefon şarj noktası insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla vuruldu. Bu saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail askerlerinin Han Yunus’taki Saraya Cezaevi yakınlarında ateş açması sonucu Ömer Katati adlı bir çocuk yaşamını yitirdi. Önceki saldırılarda ağır yaralanan Ömer Medhun’un da hayatını kaybettiği bildirildi.

Han Yunus’un doğusundaki Abasan el-Kebira beldesine yönelik saldırılarda bir Filistinli daha yaşamını yitirdi. Refah’ın batısında bulunan bir ABD yardım dağıtım merkezinin yakınlarında İsrail askerlerinin sivillere ateş açması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

İsrail güçleri, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi ve Cibaliya beldesini de hedef aldı. Cibaliya’da sivil evlere yönelik saldırılarda 9 Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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