Gazze'de son 24 saatte katliam: 100 ölü, 603 yaralı!

Gazze’de sivil can kayıpları her geçen gün artarken, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda bilanço ağırlaştı. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 100 kişinin yaşamını yitirdiğini, 603 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 61 bin 258’e, yaralı sayısının ise 152 bin 45’e ulaştığı belirtildi. Enkaz altında hâlâ binlerce kayıp olduğu, dolayısıyla can kaybının çok daha fazla olabileceği tahmin ediliyor.

ATEŞKES İHLALİ DEVAM EDİYOR

19 Ocak’ta varılan ateşkese rağmen, İsrail 18 Mart’tan bu yana saldırılarını sürdürürken, bu süreçte 9 bin 752 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği ve 40 bin 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'de, 27 Mayıs’tan bu yana ABD-İsrail destekli “Gazze İnsani Yardım Vakfı” tarafından kurulan yardım dağıtım noktaları da hedef alınmaya başlandı. Bu saldırılarda şu ana kadar 1706 Filistinli yaşamını yitirdi, 12 bin 30 kişi ise yaralandı.

İsrail’in gıda ve insani yardım girişlerini engellemesi sonucu oluşan kıtlıkta son 24 saatte 7 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti. Açlık nedeniyle ölenlerin sayısı 96’sı çocuk olmak üzere toplamda 197’ye yükseldi.