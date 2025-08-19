Gazze’de yardım dağıtımlarına saldırı: 31 can kaybı, 197 yaralı

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın son açıklamasına göre, yaşamını yitiren sivillerin sayısı 62 bin 64’e, yaralı sayısı ise 156 bin 573’e yükseldi.

Bakanlık, yalnızca son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 60 kişinin hayatını kaybettiğini, 343 kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail’in, ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025’ten bu yana ise 10 bin 518 kişi yaşamını yitirdi, 44 bin 532 kişi yaralandı.

YARDIM ALANLARA ATEŞ AÇILDI

Gazze’de insani yardım dağıtımları sırasında da siviller hedef olmaya devam ediyor. Bakanlık, son 24 saatte İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 31 kişinin öldüğünü, 197 kişinin yaralandığını açıkladı. Böylece, Gazze’de yardım dağıtımları sırasında İsrail’in saldırılarında ölenlerin sayısı bin 996’ya, yaralı sayısı ise 14 bin 898’e yükseldi.

Gazze’de açlık kaynaklı ölümler de artıyor. Bakanlık, son 24 saatte 3 kişinin daha açlıktan yaşamını yitirdiğini, toplamda ise 112’si çocuk olmak üzere 266 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

