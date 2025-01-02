Gazze'deki can kaybı 45 bini aştı

Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 581'e ulaştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gazze'deki can kaybı 45 bini aştı
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 Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 454 gündür süren saldırılarının yol açtığı can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin güncel verileri paylaştı.

Son 24 saat içinde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği beş saldırıda, 28 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi ise yaralandı.

7 Ekim 2023'ten bu yana süregelen saldırılar sonucu Gazze'de toplam can kaybı 45 bin 581'e, yaralı sayısı ise 108 bin 438'e yükseldi. Sağlık ekipleri, İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle enkaz altındaki ve yol kenarlarındaki cenazelere ulaşmakta güçlük çektiklerini bildirdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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