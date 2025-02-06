Gazze'deki can kaybı 47 bine ulaştı: Son 24 saatte 31 yeni ölüm

7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarda yıkılan binalarda süren arama kurtarma çalışmaları devam ederken, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması Gazze Şeridi'nde uygulanmaya devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İsrail'in son saldırılarında ölen 2 kişiyle birlikte toplam can kaybı 47 bin 583'e ulaşırken, yaralı sayısının ise 111 bin 633'e çıktığı bildirildi.