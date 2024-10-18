Gazze'deki İsrail saldırılarında can kaybı 42 bin 500’e ulaştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kaybı 42 bin 500’e, yaralı sayısı ise 99 bin 546’ya ulaştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gazze'deki İsrail saldırılarında can kaybı 42 bin 500’e ulaştı
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 İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 378 gündür aralıksız sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, son 24 saatte Gazze'ye düzenlenen 4 ayrı saldırıda 62 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 300 kişinin yaralandığı bildirildi.

7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılarda, toplam can kaybının 42 bin 500, yaralı sayısının ise 99 bin 546’ya yükseldiği belirtildi.

HAMAS'tan Yahya Sinvar açıklamasıHAMAS'tan Yahya Sinvar açıklamasıDünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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