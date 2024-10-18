Gazze'deki İsrail saldırılarında can kaybı 42 bin 500’e ulaştı

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 378 gündür aralıksız sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, son 24 saatte Gazze'ye düzenlenen 4 ayrı saldırıda 62 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 300 kişinin yaralandığı bildirildi.

7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılarda, toplam can kaybının 42 bin 500, yaralı sayısının ise 99 bin 546’ya yükseldiği belirtildi.