Gazze'ye destek verdiği için sahne kapıları yüzüne kapandı: Macklemore'dan Ed Sheeran'a çok sert tepki!

Grammy ödüllü Amerikalı rapçi Macklemore, Filistin'e verdiği açık destek ve Gazze'deki katliama yönelik tepkileri nedeniyle İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD turnesi kadrosundan çıkarıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Gazze'ye destek verdiği için sahne kapıları yüzüne kapandı: Macklemore'dan Ed Sheeran'a çok sert tepki!
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Turne organizatörü Messina Touring Group, stadyum yönetimlerinin Macklemore'un sahne alması durumunda konserlere kapılarını kapatma tehdidinde bulunduğunu belirterek kararı duyururken; ünlü rapçi, kararın arkasında milyarder stadyum sahipleri ve lobi baskısının olduğunu açıkladı.

ORGANİZATÖRDEN "TURNE İPTAL OLABİLİRDİ" SAVUNMASI

Rolling Stone'un aktardığı bilgilere göre, Ed Sheeran'ın dev turnesinin ABD ayağında yaşanan krizin perde arkası şöyle:

Turne organizatörü Messina Touring Group, bazı stadyum yönetimlerinin Macklemore'un kadroda bulunması halinde konserlere ev sahipliği yapmayacağını resmi olarak bildirdiğini duyurdu.

Organizasyon şirketi, rapçinin kadroda kalması halinde tüm turnenin iptal edilme riskiyle karşı karşıya kalacağını ve yüz binlerce müzikseverin mağdur olacağını öne sürerek Macklemore ile yolların ayrıldığını belirtti.

Macklemore'un 19 Eylül'de Philadelphia'da başlayacak ABD etabındaki son 10 konserin 8'inde ön sanatçı olarak sahneye çıkması planlanıyordu.

MACKLEMORE'DAN SERT TEPKİ: "ÖZGÜR FİLİSTİN SÖZÜ ÇOCUK ÖLÜMLERİNDEN DAHA MI RAHATSIZ EDİCİ?"

Turneden çıkarılmasının ardından sosyal medya hesabından kapsamlı bir açıklama yapan Macklemore, sürece dair çarpıcı iddialarda bulundu:

Rapçi, ambargonun arkasında Amerikan futbol takımı New England Patriots'ın ve Gillette Stadyumu'nun sahibi milyarder Robert Kraft'ın yer aldığını söyledi.

Ed Sheeran'ın bizzat kendisine gelerek, stadyum sahiplerinin "Macklemore kadrodaysa konser yok" şeklinde ültimatom verdiğini aktardığını belirtti.

Ed Sheeran ile yaptığı konuşmayı aktaran sanatçı, şu ifadeleri kullandı: "Bana, konuştuğu birçok insan için 'Özgür Filistin' sözlerinin ve Filistin bayrağının incitici olduğunu söyledi. Ben de ona, eğer bu sözler İsrail tarafından öldürülen on binlerce Filistinli çocuktan daha fazla rahatsız ediciyse aramızda temel bir kopukluk olduğunu söyledim. Ancak o, kamuoyu önündeki 'taraf tutmuyorum' tavrını aşamadı."

İSRAİL LOBİSİ İMZA KAMPANYASI BAŞLATMIŞTI

Sanatçının turne programından çıkarılmasından hemen önce organize bir baskı yürütülmüştü:

İsrail-Amerikan Konseyi (IAC), 7 Eylül tarihinde bir imza kampanyası başlatarak Macklemore'un turne kadrosundan derhal çıkarılmasını talep etmişti.
Macklemore, Gazze'deki soykırıma tepki olarak "Hind's Hall" ve Filistinli müzisyenlerle hazırladığı "Hind's Hall 2" parçalarını yayımlamış, tüm gelirleri Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) bağışlayacağını duyurmuştu.

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