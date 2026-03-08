Gazze'ye saldırılarda can kaybı 72 bine yükseldi

İsrail ordusunun Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik sürdürdüğü saldırılarda yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 72 bin 126’ya ulaştı.

İsrail güçleri, tesis edilen ateşkese rağmen Gazze Şeridi üzerindeki askeri operasyonlarına devam ediyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi bildiride, Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılar neticesinde yaşanan can kayıplarına dair güncel istatistikler paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, geride kalan son 24 saatlik zaman diliminde 3 Filistinlinin naaşı ile 4 yaralının bölgedeki sağlık kuruluşlarına ulaştırıldığı kaydedildi. Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bugüne kadar düzenlenen saldırılarda 641 kişinin hayatını kaybettiği, 1711 kişinin yaralandığı ve enkaz yığınları arasından 755 cenazenin çıkarıldığı aktarıldı.

Ekim 2023 itibarıyla başlatılan saldırılar sonucunda Gazze Şeridi’ndeki toplam can kaybı bilançosunun 72 bin 126’ya, yaralı sayısının ise 171 bin 809’a yükseldiği bildirildi. Bölge genelinde yıkılan binaların enkazı altında halen binlerce cenazenin bulunduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

israil filistin gazze
