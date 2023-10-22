Gazze'ye Yardım Taşıyan Uçak Yola Çıktı!

İsrail'in Gazze'ye yönelik süren yoğun saldırılarında Türkiye harekete geçti. Gazze'ye ulaştırılacak ilaç ve tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak yola çıktı.

İçerisinde 20 uzman sağlık çalışanının da bulunduğu, ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen Cumhurbaşkanlığı uçağı, saat 10.45'te Esenboğa Havalimanı'ndan Kahire'ye doğru havalandı.

Aralarında doktorların da bulunduğu sağlık ekibi, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Ariş Havalimanı ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerinin fizibilite çalışmalarını yürütecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'ye yardım için uçağımız havalandı. Cumhurbaşkanlığımıza ait, ilaç ve tıbbi malzeme ile dolu, 20 uzman hekimin bulunduğu uçak Ankara'dan Mısır'a hareket etmiş durumda." ifadelerini kullandı.