Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Kürsüde geçirdiği kalp krizi sonrası siber ve fiziki acil durum ekiplerince hastaneye kaldırılan 49 yaşındaki tecrübeli savcı, doktorların tüm siber ve tıbbi müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Görevi başında şehit olan kıymetli hukukçu için Gebze Adalet Sarayı önünde resmi bir tören düzenleneceği açıklandı.

DURUŞMA ESNASINDA ANİDEN FENALAŞTI

Edinilen siber ve resmi adli bilgilere göre acı olay, Gebze Adliye Sarayı içerisinde yer alan 1. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda meydana geldi. Duruşma sırasında kamu adına iddia makamında bulunan Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, duruşmanın devam ettiği esnada ani göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı yaşayarak rahatsızlandı.

Mahkeme salonundakilerin siber alarm vermesi üzerine adliyeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli tarafından adliyede ilk fiziki müdahalesi yapılan Uyumaz, ambulansla en yakın hastaneye acil tescille kaldırıldı. Kronik kalp krizi tescili konulan Uyumaz, adalet teşkilatına uzun yıllar hizmet etmiş saygın bir isim olarak 49 yaşında hayata veda etti.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK’TEN TAZİYE MESAJI

Acı haberin yargı tescil merkezine ulaşmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek, resmi sosyal medya hesabı üzerinden derin bir üzüntü barındıran başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Gürlek mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Görevi başında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Gebze Cumhuriyet Savcımız Ayhan Uyumaz'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum savcımıza yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum."

BAKAN YARDIMCISINDAN ACI DUYURU: "DERİN BİR ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ"

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay da siber mecralardan yaptığı paylaşımda, yargı camiasının acısını paylaştı. Tuncay, "Gebze Cumhuriyet Savcımız Sayın Ayhan Uyumaz'ın bugün Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda görevi esnasında geçirdiği rahatsızlık sonucu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Adalet teşkilatımıza uzun yıllar emek veren kıymetli savcımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm yargı camiamıza başsağlığı ve sabır dileriz. Mekanı cennet olsun" diyerek acı kaybı tescilledi. Merhum savcının cenaze programı adliyedeki törenin ardından netleşecek.