Gebzede 7 katlı bina çökmüştü: O anlara şahitlik eden mahalle sakini yaşadıklarını anlattı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde sabah saatlerinde 7 katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü.

Enkazda yürütülen çalışmalarda, kardeşlerden 12 yaşındaki Muhammet Emir Bilir ile 14 yaşındaki Hayrunnisa Bilir’in cansız bedenlerine ulaşıldı. Ailenin 18 yaşındaki kızı Dilara Bilir ise sağ olarak kurtarıldı. Ekipler, anne Emine Bilir ve baba Levent Bilir için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Çevredeki 9 bina tedbir amacıyla boşaltılırken, cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bölgedeki ekiplerin çalışmaları 11 saati aşkın süredir aralıksız sürüyor.

Olayın görgü tanıklarından Ahmet Durbaba, sabah işe gitmek için evden çıktığı sırada binanın yıkıldığını belirtti.

“Pastaneden çıktım, tam binanın hizasına geldim, sesler gelmeye başladı. Önce kepenk açılma sesi zannettim. Sonra beton sesleri çoğaldı, bina üzerime doğru gelmeye başladı. 20 metre kadar ileriye kaçtım, bina peşimden yere yıkıldı.”

Durbaba, binanın yıkılmasının ardından içeriden herhangi bir ses duymadıklarını, komşularının sağ kurtulmasını dilediklerini söyledi.

“Arkadaşımız, mahallemizin insanıydı. Çok iyi bir insandı. Tek temennimiz inşallah sağ olarak çıkarlar.”

Yetkililer, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve enkaz kaldırma çalışmalarının gece boyunca devam edeceğini bildirdi.