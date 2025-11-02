Gebze’de bina yıkım bölgesinde sismik inceleme! Uzmanlar yerin metrelerce derinliğini araştırıyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın yıkıldığı alanda incelemeler sürüyor. AFAD koordinesinde çalışan uzman ekipler, “sismik yansıma” yöntemiyle yerin metrelerce derinliğini analiz ediyor.

Gebze’de bina yıkım bölgesinde sismik inceleme! Uzmanlar yerin metrelerce derinliğini araştırıyor
Yayınlanma:

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken binanın bulunduğu bölgede incelemeler devam ediyor. AFAD koordinesinde, çeşitli üniversitelerden gelen uzman ekipler, hem yıkım nedenini belirlemek hem de çevredeki binaların güvenliğini değerlendirmek amacıyla jeofizik ölçüm çalışmaları yürütüyor.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü’nden gelen uzmanlar, “sismik yansıma” yöntemikullanarak bölgede detaylı inceleme yapıyor. Ekipler, özel bir ağırlık düşürme sistemiyle oluşturulan sismik dalgaları ölçerek yerin metrelerce derinliğini analiz ediyor.

29 Ekim’de Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’ndeki 7 katlı bina çökmüş, 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kalmıştı. Çalışmalarda Dilara Bilir (18) sağ kurtarılırken, baba Levent (44), anne Emine, çocukları Muhammed Emir (12) ve Hayrunisa Bilir (14) hayatını kaybetmişti.

Facianın ardından alınan önlemler kapsamında, 300 metre yarıçapındaki tüm binalar incelenmiş, 16 bina, 27 iş yeri ve 72 bağımsız daire tedbir amacıyla boşaltılmıştı.

