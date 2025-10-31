Gebze’de çatırdama sesi! Çöken binanın yakınında bir bina daha tahliye ediliyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken binanın yakınındaki başka bir binadan çatırdama sesleri duyulması üzerine ekipler alarma geçti. Binada yaşayanlar güvenlik amacıyla tahliye edilirken, AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken binanın yakınlarında bulunan başka bir binadan çatırdama sesleri gelmesi üzerine ekipler hızla harekete geçti. Olay, Issıkgöl Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Söz konusu binada oturanlar olası bir risk ihtimaline karşı güvenlik amacıyla tahliye edildi. Ekipler bina çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, binada gözle görülür hasar olup olmadığı tespit edilmeye çalışılıyor.

AFAD ekipleri, çevredeki diğer binalarda da inceleme başlatarak çatırdama seslerinin kaynağını araştırıyor.

Yetkililer, vatandaşların güvenlik şeritlerini aşmamaları ve bölgeden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.

