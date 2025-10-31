Gebze’de çatırdama sesleri sonrası 21 daire tahliye edildi! Vali Aktaş açıklama yaptı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yıkılan binanın yakınındaki başka bir binadan çatırdama sesleri gelmesi üzerine bina tahliye edildi. Aynı aileden 4 kişinin öldüğü binaya yakın 6 katlı yapıda çatlaklar oluştu. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, açıklama yaptı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Issıkgöl Caddesi’nde bulunan bir binadan çatırdama sesleri gelmesi üzerine ekipler harekete geçti. İtfaiye ekipleri, binayı güvenlik amacıyla tahliye ederken bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan yıkılan ve aynı aileden 4 kişinin öldüğü 7 katlı binanın 100 metre yakınında bulunan 6 katlı bir binada çatlaklar oluştu. Çatırdama seslerinin geldiği binada oturanlar panikle dışarı çıktı. Aksesapağı Mahallesi İbrahimağa Caddesi’nde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Binanın çevresi emniyet şeridiyle giriş-çıkışa kapatıldı.

VALİ AKTAŞ’TAN AÇIKLAMA

Olay yerine gelen Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

TOPLAM 21 DAİRENİN TAHLİYESİ YAPILDI

“112’mize ihbar geldi. Büyükşehir Belediyemiz, Gebze Belediyemiz, AFAD ekibimiz, kaymakam, emniyet müdürümüz ve teknik arkadaşlarımızla bölgeye intikal ettik. Tedbirden teknik inceleme tamamlanana kadar binanın tahliyesini sağladık. Toplam 21 dairenin tahliyesi yapıldı.

KOLONDA ÇATLAMA SÖZ KONUSU

Bölgede Çevre Şehircilik Bakanlığımızın ekipleri, AFAD ve üniversiteden oluşturulan ekiplerle birlikte araştırmalara devam ediyor. Sebebi öğrenildikten sonra çalışmalar yapılacak. Vatandaşlarımız büyükşehir belediyemizde misafir edilecek. Olay netleşene kadar misafirlik sürecek. 12 bina mühürlenmişti. O vatandaşlarımızın bir kısmı büyükşehir tesislerinde, bir kısmı kendi akrabalarının yanında kalıyor. Zemin ölçümleri yapılacak. Koordineli şekilde araştırmalar en titiz biçimde yürütülecek. İnsanımızın canı, emniyeti söz konusu. Araştırmalar sonucunda binaların durumuyla ilgili karar verilecek. Tahliye süreci tekrar gözden geçirilecek. Mevcut binanın bir kolonda çatlama söz konusu. Arkadaşlarımız bakıyor. Ankara ve İstanbul’dan ekipler geliyor. Hem İçişleri hem Çevre Şehircilik Bakanımız konuyla ilgililer. Çalışmalar artırılarak devam edecek.

Başka ihbar olmadığı gibi arkadaşlarımız hızlı bir şekilde gözlem yapıyorlar. Gözle görülen ya da ihbar edilen ve şu ana kadar 2 gündür süren teknik incelemelerde elde edilmiş bir bulgu yok. Diğer 14 bina da o şekilde tespit edilerek boşaltıldı. Alınan tüm tedbirler vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehlikeye atmamak için alınan tedbirler. Devlet olarak tüm imkanlarımızla buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımız da olayı ilk andan itibaren takip ediyor. Kendisinin talimatlarını aldık.”

BÖLGEDE İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

AFAD, itfaiye ve teknik ekipler tarafından bölgedeki incelemeler gece boyunca sürdü. 21 dairenin tahliye edildiği binada ve çevresindeki yapılarda zemin ölçümleri yapılacağı, araştırmalar tamamlanana kadar vatandaşların bölgeye dönmelerine izin verilmeyeceği belirtildi.

Kocaeli Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, tedbir amacıyla mühürlenen diğer binalarda da gözlemler sürüyor. Vatandaşların geçici süreyle büyükşehir belediyesine ait tesislerde ve yakınlarının yanında misafir edildiği öğrenildi.

