Gebze’de çöken binada 12. saat! Ekipler anne ve babayı arıyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde çöken binada 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, enkaz altında kalan anne ve babayı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde çöken ve 2 çocuğun cansız bedenine ulaşılan binada arama-kurtarma çalışmaları 12. saatine girdi. Ekipler, enkaz altında kalan anne ve babaya ulaşmak için yoğun çaba harcıyor.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan bina, sabah saat 07.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Binada kiracı olarak yaşayan 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı.

Toplam 627 personelin katılımıyla yürütülen arama-kurtarma çalışmaları kapsamında, gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir (12) ve Nisa’nın (14) cansız bedenlerine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara (18) ise enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Çalışmaların 12. saatine girilirken, ekipler enkaz altında kalan baba Levent (44) ve anne Emine Bilir’e (37) ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

