Gebze'de çöken binada arama çalışmaları sona erdi: Anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde dün sabah saat 07.00 sularında çöken ve anne Emine, baba Levent ile çocukları Muhammet Emir, Hayrunnisa ve Dilara Bilir'in altında kaldığı binanın enkazında, ekiplerin yürüttüğü çalışmalar gün boyu ve gece boyunca aralıksız devam etti.

Çevredeki 12 binanın tedbir amacıyla güvenlik gerekçesiyle boşaltıldığı bölgedeki cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olay mahalli, ekiplerin çalışmasını rahat yürütebilmesi amacıyla demir bariyerlerle çevrelendi. Yüzlerce kişiden oluşan arama kurtarma ekipleri, alandaki molozları kovalarla titizlikle çıkarırken, ağır beton bloklar vinç desteğiyle askıya alındı.

İLK ACI HABERLER KARDEŞLERDEN GELDİ

Zaman zaman çalışmaları durdurup etrafta mutlak bir sessizlik sağlayarak dinleme gerçekleştiren ekipler, dün öğleden sonra saatlerinde kardeşlerden 12 yaşındaki Muhammet Emir'in cansız bedenine ulaştı. Bu acı haberden bir süre sonra ise 14 yaşındaki ablası Hayrunnisa'nın cansız bedenine ulaşıldı. Ailenin en büyük çocuğu olan 18 yaşındaki Dilara Bilir ise yaklaşık 8 saat süren yoğun çalışmaların neticesinde enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Bilinci açık ve sağlık durumu iyi olduğu belirlenen genç kız, derhal hastaneye sevk edildi.

ANNE VE BABANIN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Çocukların bulunmasının ardından ekipler, tüm yoğunluğunu anne ve babanın kurtarılmasına verdi. Kolonları ahşap bloklarla güçlendirip enkazda bir açıklık oluşturan ekipler, çiftin bulunduğu bölüme girmek için yoğun çaba sarf etti. Dün akşam saatleri ve gece boyunca aralıksız süren çalışmaların ardından ekipler, faciadan yaklaşık 19 saat sonra önce baba Levent Bilir'in, kısa bir süre sonra da anne Emine Bilir'in cansız bedenlerine ulaştı. Sedyeyle ambulansa alınan çiftin cenazeleri, Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Gün boyu olay yerindeki çalışmaları bizzat takip eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada acı haberi teyit etti: "Maalesef anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı. Baba Levent Bilir ve anne Emine Bilir'in cenazeleri de çıkarıldı."

Önce babanın, ardından da annenin cenazelerine ulaşıldığını aktaran Aktaş, "Bu şekilde 5 kişilik ailemizin maalesef 4 ferdi vefat etmiş oldu. Sadece Dilara kızımız, evin 18 yaşındaki büyük kızı sağ olarak çıkarıldı ama ailenin diğer üyeleri, anne baba ve 2 çocuk maalesef vefat etmiş oldu. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Dilara kızımıza da Allah'tan sağlık ve sıhhat diliyoruz." diye konuştu. Aktaş, hastanede ziyaret ettikleri Dilara Bilir'in genel sağlık durumunun iyi olduğunu da bildirdi.

Yaklaşık 19 saat süren arama kurtarma çalışmalarına ilişkin detaylı bilgiler veren Aktaş, "628'i arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 913 personel canhıraş şekilde görev yaptı ve zamanla yarıştılar. 161 kurtarma aracı, 6 köpek, 10 sismik enkaz altı görüntüleme ve dinleme cihazı kullanıldı. Çok profesyonel ve yoğun çalışma gerçekleştirildi. Bu saat itibariyle arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı." ifadelerini kullandı. Aktaş, savcılığın yapacağı incelemelerden sonra enkaz kaldırma çalışmalarının devam edeceğinin bilgisini vererek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bölgedeki 12 bina tahliye edildi tedbir olarak. Bu 12 binamızda oturan 45 aile mevcut idi. Bu ailelerden 23 kişiden oluşan 9'u Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin tesislerinde misafir ediliyor, diğerleri yakınlarının yanlarına gittiler."

İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm kurum ve kuruluşların personeli ile sivil toplum kuruluşlarının üyelerine ve süreci takip yapan basın mensuplarına teşekkür ederek sözlerini noktaladı.