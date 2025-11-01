Gebze’de son durum: 16 bina, 27 iş yeri ve 72 bağımsız birim tahliye edildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 29 Ekim’de 7 katlı apartmanın çökmesiyle aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetmişti. Bölgedeki çalışmaların yol haritası belirlendi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında düzenlenen toplantıda, çöken binanın bulunduğu bölgede yapılacak çalışmalarla ilgili kararlar alındığını söyledi. Aktaş, “Bölgede hem zemin hem bina bazlı teknik inceleme yürütülecek. Tüm kurumlarımız sahada koordineli biçimde çalışıyor” dedi.

ÇALIŞMALAR İKİ BOYUTTA YÜRÜTÜLECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, incelemelerin iki boyutta sürdüğünü belirtti. Büyükakın, “Birincisi binaların statik incelemesi, ikincisi ise zemin etüdü. Herhangi bir statik hareketlilik veya zeminsel problem olup olmadığını belirlemek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Gebze Belediyesi ve üniversitelerden akademisyenlerle ortak çalışıyoruz” dedi.

Üniversite ekiplerinin sahada yürüttüğü zemin incelemesinin yaklaşık 5 gün süreceğini söyleyen Büyükakın, “AFAD ekipleri de çalışmalara katıldı. Ekipman ve personel takviyesiyle bu süreyi kısaltmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

16 BİNA, 27 İŞ YERİ, 72 BAĞIMSIZ BİRİM TAHLİYE EDİLDİ

Büyükakın, “Şu ana kadar 16 bina, 27 iş yeri ve 72 bağımsız birim tedbir amaçlı tahliye edildi. 74 vatandaşımız belediye tesislerinde misafir ediliyor. Birincil önceliğimiz vatandaşın can güvenliği” dedi.