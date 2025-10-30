Gebze'deki apartmanda arama bitti, 'neden çöktü' sorusu başladı! 4 kişinin öldüğü enkazda bilirkişi heyeti incelemede!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün çöken 7 katlı binanın enkazında, bilirkişi heyeti bir inceleme gerçekleştiriyor. Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde dün saat 07.00 sıralarında çöken binanın enkazında, ekiplerin yürüttüğü çalışmalar gün boyu ve gece saatlerinde aralıksız sürdü.

Çocuklardan ikisinin cenazesine ulaşıldığı, 18 yaşındaki genç kızın ise sağ çıkarıldığı arama kurtarma faaliyetleri, anne ve babanın da cansız bedenlerinin enkaz altından çıkarılmasıyla bugün 02.40 itibarıyla tamamlandı.

DİLARA'NIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bu arada, enkazdan sağ olarak kurtarılan ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara Bilir'in Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, feci olayda hayatını kaybeden anne Emine, baba Levent ile çocukları Emir ve Hayrunnisa Bilir'in cenazeleri, ikindi vakti Çoban Mustafa Paşa Camisi'nde kılınacak namazın ardından Merkez Mezarlığı'na defnedilecek.

NE OLMUŞTU?

Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki 7 katlı Arslan Apartmanı dün sabah 07.00 sıralarında çökmüş, anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Emir, 14 yaşındaki Hayrunnisa ve 18 yaşındaki Dilara Bilir enkaz altında kalmıştı.

Bölgeye sevk edilen 900'den fazla kişiden oluşan arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma neticesinde, dün öğleden sonra kardeşlerden Emir ve Hayrunnisa Bilir'in cansız bedenlerine ulaşılmış, Dilara Bilir ise sağ olarak kurtarılmıştı. Gece boyunca çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 19 saat süren mücadelenin sonunda baba Levent ve anne Emine Bilir çiftinin cenazelerini enkazdan çıkarmıştı.