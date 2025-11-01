Gebze’deki bina neden çöktü? Metro inşaatı iddiasına bakanlıktan açıklama geldi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 29 Ekim’de 7 katlı bir binanın çökmesi sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından bölgedeki metro inşaatı çalışmalarının çökmede etkili olup olmadığı tartışma konusu oldu.

Vatandaşların CİMER’e, metro kazısından sonra binalarında çatlaklar oluştuğuna dair şikâyette bulunduğu ortaya çıkmıştı.

METRO KAZISI BİR BUÇUK YIL ÖNCE TAMAMLANDI

Ulaştırma Bakanlığı kaynakları, Halk TV’nin sorularını yanıtladı. Kaynaklar, Gebze’deki metro kazısının bir buçuk yıl önce tamamlandığını, bölgede hâlihazırda bir kazı çalışması olmadığını belirtti.

Açıklamada, metro hattında rayların döşendiği, elektrik bağlantılarının yapıldığı ve hattın açılışa hazırlandığı ifade edildi.

“YIKILAN BİNANIN ZEMİNİ KONTROLSÜZ DOLGU ÜZERİNDE”

Kaynaklar, “Metronun geçtiği güzergâhta çatlak yok, sadece yıkılan bina ayakta duramadı. Diğer yapılarda yıkım yaşanmadı. Bu da yıkılan binada ciddi bir zemin sorunu olduğunu gösteriyor” dedi.

Yıkılan binanın kötü zemin, kontrolsüz dolgu ve suya doygun bir alana inşa edildiğini belirten Bakanlık yetkilileri, temel güçlendirilmemesinin büyük bir zaafiyet yarattığını vurguladı.

METRO TÜNELİNDE SU YOK, BİNANIN ALTI GÖL GİBİ

Bakanlık kaynakları, AFAD ekiplerince çekilen görüntülerde binanın alt kısmında suyun sıvılaştığının görüldüğünü, metro tünelinde ise ‘bir damla su dahi bulunmadığını’ belirtti.

“Binanın altı göl gibi bir ortamdaydı, bu durum yıkımın asıl nedeni olabilir” diyen yetkililer, olayla ilgili teknik incelemenin sürdüğünü ifade etti.

Soruşturma kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD ekipleri zemin etüdü çalışmalarını bölge genelinde genişletiyor.