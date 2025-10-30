Gebze'deki faciada şok iddia: "Metro çalışması çatlakları başlattı, Cimer'e bildirdim"

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 4 kişiye mezar olan binanın hemen yanında oturan Sinan Tekin isimli vatandaş, yaşanan dehşet dolu anları aktardı. Kendi binasında gözlemlediği çatlaklar ve bazı sorunlar gerekçesiyle daha önce CİMER'e şikayette bulunduğunu ifade eden Tekin, olay gecesi duyduğu sesleri şöyle anlattı: "Kontrol ettiğimde bazı gereçlerimin yıkıldığını gördüm ve fare olduğunu düşündüm. Sesler yaklaşık yarım saatte bir devam ediyordu. Eşimle sabah namazına kalktığımız zamanda sesler 06.50 sıralarında şiddetlenmeye başladı. Merdiven boşluğundan üzerimize toprak parçaları geliyordu" dedi.

5 KİŞİLİK AİLEDEN 4 KİŞİ CAN VERDİ

Facia, Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi üzerinde, altında eczane bulunan bir binada meydana geldi. Bina, saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple aniden çöktü. O esnada binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi, olduğu gibi enkaz altında kaldı.

Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, gündüz saatlerinde aileden 12 yaşındaki Muhammed Emir Bilir ve 14 yaşındaki Nisa Bilir'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı olan 18 yaşındaki Dilara Bilir ise enkaz yığınları arasından sağ olarak kurtarıldı. Arama ve kurtarma çalışmalarının 19'uncu saatine gelindiğinde, baba Levent Bilir'in (44) cansız bedenine ulaşıldı. Babadan kısa bir süre sonra da anne Bilir'in cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı. Anne Bilir'in cenazesi, incelenmek üzere hastane morguna kaldırıldı.

Yürütülen bu arama kurtarma çalışmaları esnasında, 628'i arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 913 personelin görev yaptığı öğrenildi. Operasyonlarda ayrıca 161 kurtarma aracı, 6 arama ve kurtarma köpeği ile toplam 10 tane sismik enkaz altı görüntüleme ve dinleme cihazı kullanıldı. Yaşanan elim olayın ikinci gününde ise, çökmenin sebebini belirlemek üzere harekete geçildi. Cumhuriyet savcıları, inşaat mühendisleri, jeofizik mühendisi ve mimardan oluşan bilirkişi heyeti, alanda detaylı incelemelerine başladı.

"METRO ÇALIŞMASI DEVAM ETTİKÇE ÇATLAKLAR ÇOĞALDI"

Daha önce kendi binasında yaşanan sorunlar sebebiyle CİMER'e şikayette bulunduğunu detaylandıran komşu Sinan Tekin, süreci şöyle anlattı: "Olayın başlangıcı dış kapımızın örtülmemesi ve açılmamasıyla oluştu. Kapımızı elimizin kuvvetiyle zor bir şekilde itiyorduk, hatta kapı örtülmeyecek duruma kadar geldi. Usta çağırdığımız zaman kastırma yöntemiyle çözüm buldu ve eve o şekilde giriş yapıyorduk."

Tekin, bu sorunların metro çalışmalarından kaynaklandığını savunarak, "Bunlar, metro çalışmalarının sebebiyle oluştu, daha önceki zamanlar bu yoktu. Metroya olan uzaklık 10 metredir. Metro çalışması devam ettikçe çatlaklar çoğalmaya ve derinleşmeye başladı" dedi. Tekin, "Kızım bana CİMER'e şikayette bulunmamız gerektiğini söyledi. Şikayet dilekçemizi oluşturduk ve yetkililer gelerek incelemelerde bulundu" diye ekledi.

Yaşanan elim olayın yaşandığı anlara da değinen Tekin, sözlerini şöyle tamamladı: "Akşam saatlerinde ailemle vakit geçirdiğim sırada sesler duyduk. Kontrol ettiğimde bazı gereçlerimin yıkıldığını gördüm ve fare olduğunu düşündüm. Sesler yaklaşık yarım saatte bir devam ediyordu. Eşimle sabah namazına kalktığımız zamanda sesler 06.50 sıralarında şiddetlenmeye başladı ve biz dış kapıya yöneldik. Merdiven boşluğundan üzerimize toprak parçaları geliyordu. Evin içine tekrar dönerek kendimizi koruma altına almaya çalıştık. Olaydan sonra balkona çıktığımızda yan binanın yıkıldığını gördük. Ben çıkarken bizzat baktım ve binanın topraktan kaydığını gözlemledim."