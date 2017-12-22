Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Kudüs tasarısının BM'de kabul edilmesine ilişkin, "128 kabul oyu ile Filistin halkı için geç kalınmış ancak anlamlı bir adım atıldı." dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kudüs tasarısının ABD'nin tehditlerine rağmen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin, "128 kabul oyu ile Filistin halkı için geç kalınmış ancak anlamlı bir adım atıldı" dedi.



AA muhabirine Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda oylanan Kudüs tasarısının sonucunu değerlendiren Arslan, "Bu oylama Filistin'e, hatta inançlara yönelik yapılan haksızlıklara geç de olsa 'dur' diyen bir oylamadır. 128 kabul oyu ile Filistin halkı için geç kalınmış ancak anlamlı bir adım atıldı." ifadelerini kullandı.



Bakan Arslan, sadece 9 ülkenin ABD'nin verdiği bu akıl almaz yanlış kararı desteklediğini belirterek, "ABD, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'dünya 5'ten büyüktür' demekle neyi ifade ettiğini çok iyi bir şekilde görmüş oldu." diye konuştu.