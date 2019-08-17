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Gece ve gündüz sürecek dev EYT etkinliği - Son dakika 17 Ağustos 2019 Cumartesi emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, bugün Twitter'da etiket çalışması düzenleyecek. Bugün başlayacak çalışma gündüz ve gece devam edecek. Etiketin '#SeninHikayenNeEYTli' olduğu da paylaşıldı

Gece ve gündüz sürecek dev EYT etkinliği - Son dakika 17 Ağustos 2019 Cumartesi emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, bugün Twitter'da etiket çalışması düzenleyecek.

Bugün başlayacak çalışma gündüz ve gece devam edecek.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Twitter hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar denildi:

"Hepimizin ayrı bir derdi, ayrı bir hikayesi var.

Çoğumuzun ortak derdi;

İşsizlik, ekonomik sıkıntılar, çocuklarımızın geleceği"

Ayrıca, etiketin '#SeninHikayenNeEYTli' olduğu da paylaşıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
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