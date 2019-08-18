Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, bugün Twitter'da etiket çalışması düzenleyecek.
Bugün başlayacak çalışma gündüz ve gece devam edecek.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Twitter hesabından açıklama yapıldı.
Açıklamada şunlar denildi:
"Hepimizin ayrı bir derdi, ayrı bir hikayesi var.
Çoğumuzun ortak derdi;
İşsizlik, ekonomik sıkıntılar, çocuklarımızın geleceği"
Ayrıca, etiketin '#SeninHikayenNeEYTli' olduğu da paylaşıldı.
ulusal.com.tr
Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, bugün Twitter'da etiket çalışması düzenleyecek. Bugün başlayacak çalışma gündüz ve gece devam edecek. Etiketin '#SeninHikayenNeEYTli' olduğu da paylaşıldı
Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, bugün Twitter'da etiket çalışması düzenleyecek.