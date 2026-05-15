Gece yarısı hastaneye kaldırılmıştı: Kadir İnanır yoğun bakıma alındı
Oyuncu Kadir İnanır, dün gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan İnanır’ın yoğun bakım ünitesine sevk edildiği bildirildi.
Edinilen bilgilere göre yakınlarının durumu fark etmesinin ardından usta sanatçı Beşiktaş’taki bir hastaneye götürüldü.
Hastanede ilk müdahalesi yapılan Kadir İnanır’ın, doktorların kontrolünün ardından yoğun bakım servisine alındığı belirtildi.
Sanatçının sağlık durumuna ilişkin hastaneden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.
UZUN SÜRE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ
Kadir İnanır, geçtiğimiz yıl yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun süre tedavi görmüştü.
Sanatçı, 24 Mart 2024 tarihinde beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
Aylar süren tedavi sürecinin ardından taburcu edilen İnanır’ın, daha sonra gelişen akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden tedavi gördüğü öğrenilmişti.