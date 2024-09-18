Gece yarısı şiddetli depremler! İki şehir beşik gibi sallandı

Gece saatlerinde Malatya'nın Pütürge ilçesinde ve Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde şiddetli depremler meydana geldi. Depremlere ilişkin AFAD'dan açıklama yapıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Gece yarısı şiddetli depremler! İki şehir beşik gibi sallandı
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Gece saatlerinde Malatya ve Adıyaman'da şiddetli depremler meydana geldi. Vatandaşlarda kısa süreli panik yaratan depremlerle ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) açıklama geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 01.38'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, 9,58 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde de saat 03.22'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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