Geceyi gündüze çevirdiler: Milyonlarca ateşböceği aynı anda parladı
Hindistan’ın Anamalai Kaplan Koruma Alanı’nda milyonlarca ateşböceği aynı anda yanıp sönerek geceyi gündüze çevirdi. Fotoğrafçı Sriram Murali’nin görüntülediği bu anlar doğanın büyüleyici gücünü gözler önüne serdi.
ATEŞBÖCEKLERİNİN BÜYÜLÜ GÖSTERİSİ
Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletindeki Anamalai Kaplan Koruma Alanı’nda milyonlarca ateşböceği aynı anda yanıp söndü. Fotoğrafçı ve film yapımcısı Sriram Murali’nin kayda aldığı bu olağanüstü an, tüm ormanı adeta bir ışık şölenine dönüştürdü.
NADİR GÖRÜLEN SENKRONİZE PARLAMA
Araştırmalara göre ateşböceklerinin aynı anda parlaması çok nadir görülüyor. Bu senkronizasyon yalnızca belirli türlerde ve doğru yoğunluk sağlandığında gerçekleşiyor. Murali, bölgedeki çalışmalarda bu eşsiz anı belgeleyerek bilim insanlarının dikkatini çekti.
“SANKİ RÜYA ALEMİNE GİRDİM”
Sriram Murali, ateşböceklerini ilk kez gördüğü anı “Sanki bir rüya alemine girmiş gibiydim” sözleriyle anlattı. Murali, bu doğa olayının ona evrende başka bir gezegendeki yaşamın nasıl olabileceğine dair fikir verdiğini söyledi.