Geceyi gündüze çevirdiler: Milyonlarca ateşböceği aynı anda parladı

“SANKİ RÜYA ALEMİNE GİRDİM”



Sriram Murali, ateşböceklerini ilk kez gördüğü anı “Sanki bir rüya alemine girmiş gibiydim” sözleriyle anlattı. Murali, bu doğa olayının ona evrende başka bir gezegendeki yaşamın nasıl olabileceğine dair fikir verdiğini söyledi.