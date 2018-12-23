Cuma günü bütçe maratonunu tamamlayan Meclis, yeni haftada yoğun mesaisini sürdürecek. İstanbul'daki köprülerden kaçak geçiş yapanların cezasını silecek kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Genel Kurul'da ise Afganistan'a asker gönderen tezkerenin uzatılması ele alınacak.

Kesilen cezalar iptal edilecek, tahsil edilenler ise iade edilecek.



Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın bu açıklamasının hemen ardından ilgili cezaların silinmesi için kanun teklifi hazırlandı. Hazırlanan teklif geçen hafta içinde Meclis'e sunuldu.



İlgili teklifin görüşmeleri 24 Aralık Pazartesi günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlayacak. Teklifin komisyonda kabul edilmesi halinde 26 Aralık Çarşamba günü ise Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak.



Teklife göre, 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden yasak olmasına rağmen geçiş yapanların para cezası silinecek. Cezasını ödeyenlere ise iade edilecek. Bunun için en geç 28 Şubat 2019'a kadar başvuru yapılması istenecek.



Teklife göre, Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan cezalar 2019'da artırılmayacak, cezalara yeniden değerlendirme oranı uygulanmayacak.



25 Aralık Salı günü ise Meclis Genel Kurulu, Afganistan'a asker gönderilmesini içeren Cumhurbaşkanlığı tezkeresi için mesai yapacak. Tezkere, NATO'nun Afganistan'da icra edeceği kararlı destek misyonu için yurt dışına asker gönderilmesi süresinin 6 Ocak 2019'dan itibaren iki yıl daha uzatılmasını içeriyor.



ulusal.com.tr

