Gelecek Partili Üstün’den Trump’a sert tepki: "Katil ülkemden defol!"

Gelecek Partisi Genel Başkan Vekili Ayhan Sefer Üstün, ABD Başkanı Donald Trump’ın bölge politikalarına ve Gazze'deki katliamlara verdiği desteğe sert bir video mesajla tepki gösterdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Gelecek Partili Üstün’den Trump’a sert tepki: "Katil ülkemden defol!"
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Gelecek Partisi Genel Başkan Vekili Ayhan Sefer Üstün, arkasında Donald Trump'ın fotoğrafının yanı sıra Gazze'deki yıkımı ve Filistin bayrağı tutan bir çocuğun silüetini içeren, üzerinde "Soykırımcı, Bebek Katili Ülkemden Defol!" yazılı dev bir pankartla kameraların karşısına geçti. Üstün, yayınladığı videoda Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetimini çok sert sözlerle hedef aldı.

"Gazze'de Katil Netanyahu ile Ortaklaşa Çocukları Katlettin"

Konuşmasında Trump’ın  savaş yanlısı politikalarını eleştiren Üstün, şu ifadeleri kullandı:

"Soykırımcı, bebek katili ülkemden defol! Gazze'de katil Netanyahu ile birlikte ortaklaşa çocukları katlettin. İran'a karşı çocukları katlettin. Sen zalim bir tarikatın amansız bağlamısın. Dünyayı kana bulamak istiyorsun."

"Netanyahu'nun Köpeğini Azdıran Sensin"

Üstün, bölgedeki kan ve gözyaşının arkasında ABD yönetiminin ve bizzat Trump'ın kararlarının olduğunu vurgulayarak tepkisini şu sözlerle sürdürdü:

"O masum çocukları katleden bombaları gönderen sensin. Netanyahu köpeğini azdıran sensin. Temiz ülkemden defol! Katil ülkemden defol!"

Gelecek Partisi liderliğinin bu çıkışı, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırırken; Türkiye'nin Filistin davasına olan tavizsiz desteğinin ve emperyalist politikalara karşı duruşunun bir kez daha altını çizmiş oldu.

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