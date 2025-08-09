Gelecek Partisi’nden istifa eden Doğan Demir’den Bahçeli’ye ziyaret

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekilliğinden istifa eden Doğan Demir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle bir araya gelerek Türkiye’nin gündemi ve Alevilerin hak taleplerini görüştü.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, “siyasi zemin kalmadı” diyerek partisinden istifa etmesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Ziyaretini sosyal medya hesabından duyuran Demir, görüşmede Türkiye’nin gündemi, Alevilerin temel hak ve talepleri ile “Terörsüz Türkiye Süreci” başlığında çözüm önerilerini ele aldıklarını belirtti.

Demir, Bahçeli ile birlikte çekilen fotoğrafını da paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

''MHP Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ ile bir araya gelerek ülkemizin gündemi, Terörsüz Türkiye Süreci, Alevilerin Temel Hak ve Talepleri üzerine konuşup fikir alışverişinde bulunduk. Kendilerine misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.''

