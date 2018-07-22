ÖSYM Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu başladı. Her yıl olduğu gibi sınava yetişmek için adayların yaptığı koşular sık sık objektiflere takıldı. Girişlerde de sıkı güvenlik önlemleri ve aramalar vardı.

KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 234 bin 617 aday katılıyor. KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna girecek adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Adaylara, 120 soru için 130 dakika süre veriliyor.



Bugün öğleden sonra yapılacak Eğitim Bilimleri Sınavı'na ise 440 bin 324 aday katılacak. Bu adaylar da saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.



Memur adaylarının katıldığı 2018 KPSS sınavına girecek adaylar saatler öncesinden, aileleriyle birlikte sınava girecekleri okullara geldi. Öğrenciler sınava 1 saat kala güvenlik kontrolünden geçirilerek salonlara alındı. Girişlerde adaylar didik didik arandı. Kalem, peçete, cüzdan, saat, kolye ve küpe gibi eşyalar ise içeri alınmadı.



Her yıl olduğu gibi bu yılki KPSS'de de sınava yetişmek için depar atan adaylara sıkça objektiflere yansıdı.



