Tarihi Gelibolu Yarımadasında, Çanakkale Kara Savaşlarının 104'üncü yıl dönümü törenleri için hazırlıklar tamamlandı. 24-25 Nisan'daki törenler öncesinde tarihi alan ziyaretçi akınına uğradı.

Tarihin en kanlı muharebelerinden birinin yaşandığı Gelibolu Yarımadası'nda, Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü törenleri için hazırlıklar tamamlandı.



24-25 Nisan'da gerçekleştirilecek törenler öncesinde tarihi alan binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.



Göğüs göğüse çarpışmaların en çok yaşandığı Şahindere Şehitliği, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı, Şehitler Abidesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş öncesi harekât planlarını yaptığı Bigalı köyündeki evi, Yahya Çavuş ve Seyit Onbaşı anıtları, vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.



Vatandaşlar, yarımada ziyaretini tamamladıktan sonra Çanakkale kent merkezini de ziyaret ediyor. Yoğunluk dolayısıyla otel ve pansiyonlarda doluluk seviyesi yüzde 100'e ulaştı.







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