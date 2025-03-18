Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan vergi erteleme iddialarına yanıt

Son günlerde bazı medya organlarında ve sosyal medyada, bazı şirketlerin vergilerinin ertelendiğine dair yanlış ve kamuoyunu yanıltıcı paylaşımlar yapıldığına dikkat çekildi. GİB internet sitesinden yapılan açıklamada, bu tür haberlerin, halka açık şirketlerin açıkladığı finansal tablolardan hareketle yapıldığını belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"'Türkiye'nin en büyük 10 zenginine ait bazı şirketlerin 18 milyar lira, borsada işlem gören 100 şirketin 62 milyar lira vergi borcu ertelendi. Kimi dev şirketler 2024'te kuruş vergi ödemedi.' şeklindeki kasıtlı yorumlarla, Bakanlığımızın bazı mükellefleri koruduğu algısı yaratılmaya çalışılmaktadır. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, Hazine ve Maliye Bakanlığımızca haberlerde adı geçen hiçbir şirketin vergi borcu ertelenmemiş veya taksitlendirilmemiştir. Ertelendiği iddia edilen vergiler, Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde kullanılan hesaplarla ilgilidir ve bu hesaplar, şirketlerin gelecekteki vergisel yükümlülüklerini göstermektedir. Bu durum, vergi borçlarının ertelendiği anlamına gelmemektedir."

Açıklamada ayrıca, Türkiye'deki kurumlar vergisi mükellefi şirketlerin Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre defter tutma ve mali tablolarını hazırlama yükümlülüğü taşıdığı vurgulandı. Bunun yanı sıra, bağımsız denetime tabi şirketlerin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na göre mali tablolarını oluşturdukları ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde kamuoyuna açıkladıkları ifade edildi.

Açıklamada, bu standarda göre mali tablolarda "ertelenmiş vergi borçları" ve "ertelenmiş vergi varlıkları" olarak iki hesap türünün yer aldığı, bu hesapların gelecek dönemlere ilişkin vergisel yükümlülükleri gösterdiği belirtildi. Şirketlerin vergi borçlarının ertelendiği şeklindeki haberlerin, yeterli muhasebe bilgisine sahip olmadan yalnızca hesap bakiyelerine bakılarak yapıldığının altı çizildi ve bu tür paylaşımların yanıltıcı olduğu vurgulandı.