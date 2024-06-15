Gelir İdaresi Başkanlığından yurt dışına çıkış harcı açıklaması

Yurt dışına çıkış harcına zam haberleriyle ilgili Gelir İdaresi Başkanlığından açıklama geldi. Harcın, gidiş tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödendiği belirtildi. Bugünden harç pulu satın almanın çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmediği ifade edildi.

Gelir İdaresi Başkanlığından yurt dışına çıkış harcı açıklaması
Editör: Haber Merkezi
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Zam haberleri üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışına çıkış harcıyla ilgili açıklama yaptı.

Başkanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruda, yurt dışına çıkış harcının yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmaların olduğunun basına yansıyan haberlerde yer aldığı belirtildi.

Açıklamada “Yurt dışına çıkış harcının, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir.” ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamada, "Çıkan haberler nedeniyle bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez.” ifadelerine de yer verildi.

Temmuz 2019 ile Şubat 2022 döneminde 50 lira olan çıkış harcı, Mart 2022'de 150 liraya yükseltilmişti. Şimdi de bin 500 liraya yükseltilmesi gündemde...

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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