Gelir İdaresi Başkanlığından yurt dışına çıkış harcı açıklaması

Zam haberleri üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışına çıkış harcıyla ilgili açıklama yaptı.

Başkanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruda, yurt dışına çıkış harcının yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmaların olduğunun basına yansıyan haberlerde yer aldığı belirtildi.

Açıklamada “Yurt dışına çıkış harcının, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir.” ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamada, "Çıkan haberler nedeniyle bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez.” ifadelerine de yer verildi.

Temmuz 2019 ile Şubat 2022 döneminde 50 lira olan çıkış harcı, Mart 2022'de 150 liraya yükseltilmişti. Şimdi de bin 500 liraya yükseltilmesi gündemde...